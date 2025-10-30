В Ростове перевернулась скорая помощь после ДТП с иномаркой, трое пострадали

В четверг, 30 октября, в Ростове в аварии с машиной скорой помощи пострадали три человека. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Дорожно-транспортное происшествие случилось около 00:50. Авария произошла на улице Немировича-Данченко, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, столкнулись карета скорой помощи марки «ГАЗ» и легковой автомобиль Volkswagen Polo. После столкновения реанимобиль перевернулся на левый бок.
В результате аварии пострадали три человека. Среди них — 50-летний пассажир иномарки и два медики из санитарного автомобиля — 25 и 24 лет.
— Сотрудники полиции выясняют причины столкновения и детали инцидента.
