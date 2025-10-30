Ричмонд
В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём телеграм-канале об объявленной угрозе атаки беспилотников на территории региона. По его словам, в Острогожском и Лискинском районах действует тревога, а системы оповещения уже задействованы.

Источник: Life.ru

«Внимание! … на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении главы области.

Гусев уточнил, что в районах возможен непосредственный удар, и попросил жителей зайти в помещения и держаться подальше от окон.

Ранее аналогичные предупреждения уже звучали по Острогожскому району, теперь тревога действует и в Лискинском.

Между тем, минувшая ночь ознаменовалась интенсивной работой российских средств противовоздушной обороны: в общей сложности было перехвачено и уничтожено 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных Украиной.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

