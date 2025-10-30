Спасатели в Уфе достали кошку, которая просидела на дереве два дня

Однако порой пушистые питомцы отдают должок своим владельцам. Например, 4 февраля в подмосковном поселке Софрино кошка спасла своего хозяина от гибели, разбудив его, когда в квартире начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на площади 25 квадратных метров. С верхних этажей были эвакуированы пять человек. По версии МЧС, причиной пожара стало зарядное устройство, оставленное в розетке.