Дрон ВСУ атаковал территорию «Мираторга» в Брянской области, есть раненый

Ранее поступали сведения о том, что вооружённые силы Украины произвели новые артиллерийские удары по Шебекинскому и Грайворонскому районам. Эти обстрелы привели к гибели одного мирного жителя, а также к получению ранений различной степени тяжести шестью другими гражданскими лицами.