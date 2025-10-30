Брат убил сестру-инвалида на Кубани и два месяца скрывал преступление

В Краснодарском крае 54-летний мужчина убил 41-летнюю сестру-инвалида, скрыл это и говорил, что она уехала в гости к родственникам. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
— Жительница Кущевского района не выходила на связь почти два месяца. Почтальон приносил ей пенсию по инвалидности, но никто не открывал дверь. Это обеспокоило соседей, которые сообщили о пропаже женщины, — выяснили следователи.
Следователи установили, что преступление произошло еще 15 сентября. По версии следствия, брат и сестра ссорились в летней кухне, после чего мужчина расправился с родственницей.
Чтобы скрыть убийство, он отнес тело на окраину хутора и сбросил в колодец. Преступник забросал его мусором и газетами и пытался поджечь.
Все это время мужчина жил в том же доме и заявлял, что она уехала к родственникам. На допросе он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело.
— Суд заключил обвиняемого под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия и экспертизы, — сообщили в региональном СК.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
«Развелись и делили имущество»: Что известно о ростовчанине, который убил бывшую жену на работе и покончил с собой.