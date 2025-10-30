Российская армия приостановит бои для доступа СМИ в районы окружения ВСУ: главное об СВО к 30 октября

«Призывают всех без разбора — пожилых, людей с физическими недостатками, лиц с различными отклонениями», — заявил военнопленный. По его словам, он был призван представителями ТЦК по дороге в магазин. После медицинского освидетельствования его направили для подготовки в Николаевскую область. Доценко также отметил, что намеревался покинуть воинскую часть, однако опасался уголовной ответственности, поскольку ему уже выдали табельное оружие.