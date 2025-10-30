Несколько десятков жертв: появились подробности отравления собак в Подмосковье

В подмосковном Красногорске началась волна отравлений собак — больше всего случаев зафиксировали в Путилкове. По словам местных ветеринаров, в клиники поступило несколько десятков животных собак с острыми отравлениями ядами и одинаковыми симптомами. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил Shot.
— Местные жители ищут догхантеров, которые разбрасывают отраву. Один из них попал на камеры: человек высыпал что-то белое на газон в Путилково. Предположительно, отравители разбрасывают изониазид — препарат, которым люди лечат туберкулез, — говорится в публикации.
Ветеринар Екатерина Чистова рассказала, что это вещество блокирует метаболизм витамина B6, что приводит к поражению центральной нервной системы у собак. Если быстро не обратиться к врачу, питомец погибнет.
Местные жители отметили, что власти не реагируют на ситуацию, и призвали хозяев собак быть предельно внимательными и выводить своих питомцев на прогулку только в намордниках, передает Telegram-канал.
Сообщения об отравлениях собак в Путилкове появились 29 октября, на данный момент известно о двух собаках, которые погибли в результате отравления. Владелица одной из них по имени Татьяна рассказала, что отраву раскидали по всему району и с каждым днем ее становится больше.
«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как предотвратить отравление ядом у собаки и распознать его, а также о том, как привлечь догхантеров к ответственности.