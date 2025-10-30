Несколько десятков жертв: появились подробности отравления собак в Подмосковье

Сообщения об отравлениях собак в Путилкове появились 29 октября, на данный момент известно о двух собаках, которые погибли в результате отравления. Владелица одной из них по имени Татьяна рассказала, что отраву раскидали по всему району и с каждым днем ее становится больше.