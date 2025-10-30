Выехала на встречку. Водитель легковушки погибла в ДТП в Копыльском районе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе в ДТП погибла водитель легковушки. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла сегодня около 18.50 на 6-м км автодороги Н8541 Узда — Копыль — Гулевичи. Местная жительница за рулем автомобиля Peugeot 406, двигаясь в направлении деревни Гулевичи, по предварительной информации, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Shacman под управлением 44-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. -0-