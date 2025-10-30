Выехала на встречку. Водитель легковушки погибла в ДТП в Копыльском районе

Авария произошла сегодня около 18.50 на 6-м км автодороги Н8541 Узда — Копыль — Гулевичи. Местная жительница за рулем автомобиля Peugeot 406, двигаясь в направлении деревни Гулевичи, по предварительной информации, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Shacman под управлением 44-летнего водителя.