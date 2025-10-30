Дроны ВСУ атаковали АПХ «Мираторг» в Брянской области, один сотрудник ранен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» на территории села Хоромное в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы продолжают наносить варварские удары по нашему приграничью. ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ “Мираторг” в селе Хоромное Климовского района», — написал он в личном Telegram-канале.
Богомаз также сообщил, что в результате удара украинских боевиков ранения получил один из сотрудников предприятия. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что одни женщина погибла в результате атаки ВСУ в Брянской области. Также была ранена одна девочка-подросток.