В Минводах автобус с 18 детьми попал в ДТП с погибшим и пострадавшими

Автобус с 18 детьми разбился в аварии с легковушкой в Минеральных Водах.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье экскурсионный автобус с 18 детьми в салоне попал в ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

— Авария произошла 29 октября на 334 километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительным данным, 40-летний водитель «Лады Гранты» врезался в тросовое ограждение и отлетел на экскурсионный автобус, — рассказали в УГАИ по региону.

Водитель легковушки с 17-летним стажем вождения погиб на месте. В автобусе находились дети, которые направлялись на экскурсию на оленью ферму в Лермонтов.

Девять пострадавших детей доставлены в медицинские учреждения Минеральных Вод для обследования.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточнили в региональном главке полиции.

