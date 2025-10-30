В Минводах автобус с 18 детьми попал в ДТП с погибшим и пострадавшими

На Ставрополье экскурсионный автобус с 18 детьми в салоне попал в ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
— Авария произошла 29 октября на 334 километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительным данным, 40-летний водитель «Лады Гранты» врезался в тросовое ограждение и отлетел на экскурсионный автобус, — рассказали в УГАИ по региону.
Водитель легковушки с 17-летним стажем вождения погиб на месте. В автобусе находились дети, которые направлялись на экскурсию на оленью ферму в Лермонтов.
Девять пострадавших детей доставлены в медицинские учреждения Минеральных Вод для обследования.
На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточнили в региональном главке полиции.
