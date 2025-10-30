Ричмонд
Вэнс объяснил ядерные испытания США желанием убедиться, что все работает

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал решение президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия, заявив о необходимости проверки работоспособности арсенала. Об этом он сообщил журналистам, комментируя распоряжение главы Белого дома.

США впервые за долгое время проведут испытания ЯО.

«У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда надо проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает и работает исправно», — заявил Вэнс. По его словам, регулярные испытания позволят американским военным специалистам контролировать техническое состояние ядерных боеголовок и систем их доставки.

Дональд Трамп распорядился ранее проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых, по его утверждению, существуют аналогичные программы. В своей социальной сети Truth Social президент США подчеркнул, что процесс начнется немедленно. Трамп не уточнил, какие именно государства он имел в виду, однако вице-президент Вэнс упомянул Россию и Китай как страны с крупнейшими ядерными арсеналами. США не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года, когда был введен мораторий на подобные действия.

