Вэнс объяснил ядерные испытания США желанием убедиться, что все работает

Дональд Трамп распорядился ранее проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых, по его утверждению, существуют аналогичные программы. В своей социальной сети Truth Social президент США подчеркнул, что процесс начнется немедленно. Трамп не уточнил, какие именно государства он имел в виду, однако вице-президент Вэнс упомянул Россию и Китай как страны с крупнейшими ядерными арсеналами. США не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года, когда был введен мораторий на подобные действия.