Силы ПВО за пять часов уничтожили и перехватили 24 дрона ВСУ над регионами РФ

Российские средства ПВО в течение пяти часов ликвидировали 24 беспилотника ВСУ над шестью регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 14 дронов были сбиты над над территорией Белгородской области, пять БПЛА над Брянской областью и два беспилотника — в небе над Калужской областью. Еще по одному украинскому дрону было уничтожено над территорий Крыма, Курской и Тульской областей.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО в ночь с 29 на 30 октября перехватили и уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше