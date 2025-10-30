Силы ПВО за пять часов уничтожили и перехватили 24 дрона ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 14 дронов были сбиты над над территорией Белгородской области, пять БПЛА над Брянской областью и два беспилотника — в небе над Калужской областью. Еще по одному украинскому дрону было уничтожено над территорий Крыма, Курской и Тульской областей.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО в ночь с 29 на 30 октября перехватили и уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами России.