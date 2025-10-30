Ричмонд
На акции протеста ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток

Пятнадцатилетний подросток сорвался с большой высоты во время многотысячного митинга.

Источник: Аргументы и факты

Пятнадцатилетний подросток погиб в Иерусалиме на акции протеста ультраортодоксов против призыва в армию, передает местная гостелерадиокомпания Kan.

Сообщается, что ребенок скончался в результате падения с большой высоты во время многотысячного митинга.

После гибели подростка организаторы митинга объявили о его окончании, попросив участников разойтись. Кроме того, они призвали митингующих спуститься с высоких и опасных мест.

По информации гостелерадиокомпании, полиция начала расследование по данному факту.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев вышли на улицы Иерусалима в знак протеста против планов ввести обязательную воинскую повинность для религиозных слоев населения.