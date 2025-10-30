Посылка с «опасным содержимым» взорвалась на таможне «Укрпочты», есть пострадавшие

Ранее в городе Хмельницком произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Тернопольской, в результате чего были разрушены три верхних этажа здания. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая следственно-оперативную группу. Точное количество пострадавших и возможных жертв на данный момент остается неуточнённым, проводится расследование обстоятельств инцидента.