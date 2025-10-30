Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за пролета воздушных шаров

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил, что вновь закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве воздушных шаров.
«Сегодня вечером в 20.10 (21.10 мск) было временно приостановлено воздушное движение в аэропорту Вильнюса. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с пролетом воздушного шара (или воздушных шаров) в направлении аэропорта», — говорится в заявлении аэропорта столиц Литвы, опубликованном в социальных сетях.
Сообщается, что ограничения будут действовать до 23.10 (00.10 мск в пятницу).
На прошлой неделе аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов.