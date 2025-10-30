Ричмонд
Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за пролета воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса закрывается после пролета в его пространстве воздушных шаров.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил, что вновь закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве воздушных шаров.

«Сегодня вечером в 20.10 (21.10 мск) было временно приостановлено воздушное движение в аэропорту Вильнюса. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с пролетом воздушного шара (или воздушных шаров) в направлении аэропорта», — говорится в заявлении аэропорта столиц Литвы, опубликованном в социальных сетях.

Сообщается, что ограничения будут действовать до 23.10 (00.10 мск в пятницу).

На прошлой неделе аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов.