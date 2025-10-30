Памятник Пушкину в Одессе разрисовали символикой «Азова»*

Напомним, в августе 2023 года в Одессе активисты инициировали вопрос о демонтаже памятника Пушкину как символа «русского мира». Тогдашний мэр Геннадий Труханов выступил против немедленного сноса, предложив вынести данный вопрос на общественное обсуждение. В дальнейшем градоначальник аргументировал сохранение монумента его включением в реестр объектов культурного наследия ЮНЕСКО, что обеспечивает памятнику международную правовую защиту.