Барабанщик из группы уличной певицы Дианы Логиновой получил арест

Ранее Диана Логинова привлекалась к административной ответственности по той же статье за организацию массового мероприятия, когда полиция обнаружила видео ее выступления в центре Санкт-Петербурга перед более чем 70 зрителями с песнями, содержащими противоправные высказывания. Тогда Дзержинский районный суд назначил певице административный арест на 13 суток. В октябре 2025 года Логинова и музыканты ее группы были задержаны по новому эпизоду нарушения общественного порядка в том же районе города.