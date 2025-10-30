Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economist: Киеву потребуется 389 млрд до 2029 года для противостояния России

Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. При этом основные траты лягут на Евросоюз, сообщил британский журнал Economist.

Евросоюзу пришлось бы предоставить Украине 328 млрд долларов.

Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. При этом основные траты лягут на Евросоюз, сообщил британский журнал Economist.

«Украине понадобится примерно 389 млрд долларов в виде финансов и вооружения в течение четырех лет с 2026 по 2029 годы, в основном из Европы», — говорится в материале журнала. По данным издания, расходы на обеспечение обороны Украины увеличивались приблизительно на 20% ежегодно на протяжении всего конфликта.

Журнал уточняет, что указанная сумма включает не только военные нужды Киева, но также поддержку бюджета и частичные затраты на восстановление страны. В случае если финансовое бремя полностью ляжет на европейские государства, Евросоюзу придется выделить 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.

Евросоюз с начала конфликта в 2022 году выделил Украине почти 180 млрд евро на различные виды поддержки, включая финансирование, военную помощь и гуманитарные программы. Только в 2025 году ЕС предоставил Киеву 20,5 млрд евро бюджетного финансирования, в том числе 14 млрд евро из инициативы ERA, сформированной на основе доходов от реинвестирования замороженных активов России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше