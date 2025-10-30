Economist: Киеву потребуется 389 млрд до 2029 года для противостояния России

Евросоюз с начала конфликта в 2022 году выделил Украине почти 180 млрд евро на различные виды поддержки, включая финансирование, военную помощь и гуманитарные программы. Только в 2025 году ЕС предоставил Киеву 20,5 млрд евро бюджетного финансирования, в том числе 14 млрд евро из инициативы ERA, сформированной на основе доходов от реинвестирования замороженных активов России.