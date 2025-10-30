Ричмонд
Свердловские школьницы избили пенсионера ради видео в соцсетях

В Каменске-Уральском две школьницы напали на пожилого мужчину, чтобы снять видео для интернета. Девочки подошли к пенсионеру сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю, сообщают в соцсетях.

Школьницы снимали нападение на видео, которое позже оказалось в сети.

«В Каменске-Уральском две школьницы напали на пожилого мужчину ради популярного интернет-тренда. Девочки подошли к пенсионеру сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю под смех и крики своих подруг. Все происходящее они снимали на видео, которое позже оказалось в сети», — написал telegram-канал Readovka.

После публикации видео в социальных сетях пользователи потребовали наказать школьниц. Тем не менее одна из несовершеннолетних участниц инцидента категорически отказалась приносить извинения, заявив о наличии у нее «крыши». По информации очевидцев, девушки регулярно проводят время в компаниях старших подростков и не стесняются употреблять алкоголь и запрещенные вещества.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД города. Ответ будет опубликован как только поступит.