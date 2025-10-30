Свердловские школьницы избили пенсионера ради видео в соцсетях

«В Каменске-Уральском две школьницы напали на пожилого мужчину ради популярного интернет-тренда. Девочки подошли к пенсионеру сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю под смех и крики своих подруг. Все происходящее они снимали на видео, которое позже оказалось в сети», — написал telegram-канал Readovka.