Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за продуктовых талонов

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов после приостановки работы федерального правительства США, сообщила пресс-служба губернатора 30 октября 2025 года. С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна — приостановки работы правительства.

В США не могут прекратить шатдаун.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов после приостановки работы федерального правительства США, сообщила пресс-служба губернатора 30 октября 2025 года. С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна — приостановки работы правительства.

«Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», — заявила Хокул на пресс-конференции. Губернатор анонсировала выделение дополнительных 65 миллионов долларов на чрезвычайную продовольственную помощь. На сайте губернатора уточняется, что эта сумма позволит обеспечить 40 миллионов порций еды.

Программой продовольственной помощи в США пользуются около 42 миллионов жителей — примерно один из восьми американцев. В штате Нью-Йорк талоны получают более трех миллионов человек. Приостановка работы федерального правительства грозит оставить миллионы американцев без доступа к продуктам питания, что вынудило власти штата принять экстренные меры на региональном уровне.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше