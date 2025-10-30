Мужчина залез на крышу поезда метро и на ходу спрыгнул в Москву-реку

— На станции «Технопарк» он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону «Коломенской». В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку. К счастью, он остался жив и сумел самостоятельно выбраться на берег. Все это было запечатлено камерами видеонаблюдения, — рассказала Волк.