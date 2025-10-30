Мужчина залез на крышу поезда метро и на ходу спрыгнул в Москву-реку

Сотрудники УВД России на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя подмосковного города Химки, который залез на крышу одного из вагонов поезда метро и прыгнул в Москву-реку. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— На станции «Технопарк» он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону «Коломенской». В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку. К счастью, он остался жив и сумел самостоятельно выбраться на берег. Все это было запечатлено камерами видеонаблюдения, — рассказала Волк.
Спустя несколько часов после случившегося правоохранители задержали мужчину по месту жительства и составили в отношении него ряд административных протоколов. Суд назначил ему административный арест сроком на восемь суток, написала Волк в своем Telegram-канале.
29 октября следователи нашли на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша в Подмосковье останки 14-летнего подростка-зацепера, который пропал две недели назад. По данным журналистов, тело мальчика некоторое время «ездило» на крыше состава.