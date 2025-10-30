Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина залез на крышу поезда метро и на ходу спрыгнул в Москву-реку

Сотрудники УВД России на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя подмосковного города Химки, который залез на крышу одного из вагонов поезда метро и прыгнул в Москву-реку. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники УВД России на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя подмосковного города Химки, который залез на крышу одного из вагонов поезда метро и прыгнул в Москву-реку. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— На станции «Технопарк» он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону «Коломенской». В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку. К счастью, он остался жив и сумел самостоятельно выбраться на берег. Все это было запечатлено камерами видеонаблюдения, — рассказала Волк.

Спустя несколько часов после случившегося правоохранители задержали мужчину по месту жительства и составили в отношении него ряд административных протоколов. Суд назначил ему административный арест сроком на восемь суток, написала Волк в своем Telegram-канале.

29 октября следователи нашли на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша в Подмосковье останки 14-летнего подростка-зацепера, который пропал две недели назад. По данным журналистов, тело мальчика некоторое время «ездило» на крыше состава.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше