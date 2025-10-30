Гид бросил группу туристов из-за опоздания: ему грозит уголовная ответственность

В Карелии произошел вопиющий инцидент с туристической группой. Гид оставил восьмерых туристов на безлюдном острове без средств связи и личных вещей. Причиной столь жестких действий стало пятнадцатиминутное опоздание путешественников, пишет РЕН ТВ.
Как выяснилось, группа задержалась из-за травмы, полученной ребенком. Несмотря на это, водитель и гид приняли решение не дожидаться их и продолжить маршрут. Они составили протокол согласия на выезд без восьми пассажиров. Однако этот документ подписали только трое из пятидесяти человек, находившихся в автобусе.
Пострадавшим пришлось самостоятельно добираться до города, потратив крупную сумму на такси. Они написали заявление в полицию. Теперь петербургской турфирме грозит ответственность за оставление людей в опасности и оказание некачественных услуг.
Директора компании не оказалось на месте, когда пострадавшие прибыли в офис. Он вышел на связь только по видео и заявил, что проблема заключается лишь в том, что гид не позвонил в службу 112. При этом в договоре четко прописана обязанность исполнителя немедленно сообщать о любых чрезвычайных происшествиях.
По словам адвоката Павла Аринушкина, фирме грозит административный штраф до 100 тысяч рублей. Виновные лица могут понести уголовную ответственность по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.
Ранее в Краснодарском крае проводилась масштабная спасательная операция. Восемь туристов, включая двоих детей, оказались отрезанными от цивилизации в горах. По информации пресс-службы регионального МЧС, группа попала в ловушку из-за внезапного подъема воды в реке Уруштен, вызванного продолжительными дождями.