В Москве арестовали мужчину, спрыгнувшего с крыши вагона метро в Москву-реку

Житель Химок арестован на восемь суток за прыжок с крыши вагона метро в Москву-реку, против него составлен ряд административных протоколов.

Источник: Комсомольская правда

В Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали на восемь суток мужчину, спрыгнувшего с крыши вагона столичного метро в Москву-реку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя города Химки Московской области, совершившего невероятно безрассудный поступок. К счастью, он остался жив и сумел самостоятельно выбраться на берег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель был задержан правоохранителями через некоторое время после произошедшего по месту жительства. В отношении 23-летнего жителя Химок составлен ряд административных протоколов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело по факту массовой драки на территории ЖК «Прокшино» в Коммунарке.

