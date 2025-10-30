Во Франции вооруженные люди ограбили лабораторию по очистке драгметаллов

По данным СМИ, преступники проникли в здание, взорвав окно около 13:30 по местному времени (15:30 мск). Четверо из нападавших были вооружены автоматическими винтовками. Они забрали из лаборатории несколько сумок с добычей и скрылись на автомобиле, оборудованном проблесковым маячком.