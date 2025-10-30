Во Франции вооруженные люди ограбили лабораторию по очистке драгметаллов

В Лионе группа вооруженных преступников напала на лабораторию по очистке драгоценных металлов «Пуркери». По данным BFMTV, при нападении пострадали несколько человек.
По данным СМИ, преступники проникли в здание, взорвав окно около 13:30 по местному времени (15:30 мск). Четверо из нападавших были вооружены автоматическими винтовками. Они забрали из лаборатории несколько сумок с добычей и скрылись на автомобиле, оборудованном проблесковым маячком.
В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали пять человек — они получили легкие ранения, предположительно из-за взрыва. Сообщений о перестрелке не поступало.
Полиция оперативно задержала пятерых предполагаемых участников нападения. Похищенное имущество возвращено.
Как уточняет телеканал, это не первая попытка ограбления лаборатории: 15 мая 2024 года неизвестные уже пытались проникнуть в здание, однако тогда их действия были пресечены.
Ранее сообщалось, что в США неизвестные украли более тысячи артефактов из Оклендского музея.