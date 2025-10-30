Тысячи человек остались без света в подмосковном ЖК

По сведениям издания, во время блэкаута несколько человек застряли в лифтах. К части домов подогнали генераторы, однако их мощности недостаточно для полноценного энергоснабжения. жители вынуждены заряжать мобильные телефоны в автомобилях. Руководство муниципалитета обещало восстановить электроснабжение к 22 часам.