Чиновники Трампа в страхе бегут на военные базы после жестокого убийства

Согласно данным The Atlantic, госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет проживают в «генеральском квартале» в Форт Макнейр — военном анклаве на берегу реки Анакостия. Кроме того, на военные базы переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл и еще один высокопоставленный чиновник Белого дома, чье имя издание не разглашает из-за «иностранной угрозы». Издание отмечает, что массовый переезд чиновников на военные объекты привел к дефициту жилья для высших офицеров. The Atlantic называет ситуацию признаком поляризации американского общества и указывает, что госслужащие теперь вынуждены полагаться на вооруженные силы США для усиления личной безопасности.