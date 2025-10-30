Пострадавший от теракта полковник Минобороны простил участника покушения

Напомним, что в июле 2024 года на Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля офицера Вооруженных сил РФ. Обвиняемый в совершении теракта 30-летний Евгений Серебряков, бывший аналитик банка, был завербован через онлайн-игру Mobile Legends организаторами преступной группы, которые искали людей, готовых за денежное вознаграждение совершать террористические акты. По данным следствия, координаторы обещали Серебрякову переезд на Украину и гражданство в обмен на совершение теракта, целью которого было устрашение населения и дискредитация деятельности государственной власти России.