Пострадавший от теракта полковник Минобороны простил участника покушения

Владельцы поврежденных автомобилей извинения не приняли.
Офицер Минобороны РФ, получивший ранения при террористическом акте на Синявинской улице в Москве летом 2024 года, вместе со своей супругой согласились принять извинения от обвиненного в теракте 30-летнего Евгения Серебрякова. Об этом стало известно на заседании 2-го Западного окружного военного суда.
«Офицер Минобороны, пострадавший в результате теракта на Синявинской улице Москвы летом 2024 года, заявил о принятии извинений обвиняемого в преступлении 30-летнего Евгения Серебрякова. Извинения приняла также получившая ранения жена военного», — сообщает «Коммерстант».
Четверо владельцев поврежденных автомобилей от принятия извинений отказались. Позиция пострадавших будет принята во внимание в ходе вынесения судебного решения.
По данным следствия, целью взрыва было устрашение населения и дискредитация деятельности государственной власти России. Изначально сообщники планировали взорвать автомобиль следователя главного следственного управления Следственного комитета, однако не смогли идентифицировать его машину.
Напомним, что в июле 2024 года на Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля офицера Вооруженных сил РФ. Обвиняемый в совершении теракта 30-летний Евгений Серебряков, бывший аналитик банка, был завербован через онлайн-игру Mobile Legends организаторами преступной группы, которые искали людей, готовых за денежное вознаграждение совершать террористические акты. По данным следствия, координаторы обещали Серебрякову переезд на Украину и гражданство в обмен на совершение теракта, целью которого было устрашение населения и дискредитация деятельности государственной власти России.