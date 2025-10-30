Силы ПВО за три часа сбили 14 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
