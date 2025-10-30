Ричмонд
Минобороны: ПВО РФ за три часа уничтожили 14 беспилотников ВСУ

Силы ПВО с 20.00 до 23.00 30 октября уничтожили 14 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны РФ было уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны. По сообщениям ведомства, по пять беспилотных аппаратов было уничтожено над Воронежской и Белгородской областями, два — над Курской и по одному над Калужской и Тульской областями.

Напомним, что в ночь на 30 октября над территорией России, включая Брянскую, Воронежскую, Нижегородскую и другие области, силами системы ПВО была отражена масштабная атака вражеских беспилотников.

Тогда за ночь было перехвачено 170 украинских дронов. Большинство сбитых БПЛА зафиксированы в Брянской области — 48 единиц. За ней следуют Воронежская — 21, Нижегородская — 16, Калужская — 15, Ростовская — 14 и Курская 10 области.

