ПВО России сбила 14 украинских дронов над пятью регионами за три часа

Вечером 30 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы над территориями пяти регионов. Над Воронежской и Белгородской областями сбили по пять БПЛА, над Курской — два, а над Калужской и Тульской — по одному аппарату.

На месте происшествий работают оперативные службы. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

