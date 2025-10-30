ПВО России сбила 14 украинских дронов над пятью регионами за три часа

По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы над территориями пяти регионов. Над Воронежской и Белгородской областями сбили по пять БПЛА, над Курской — два, а над Калужской и Тульской — по одному аппарату.
На месте происшествий работают оперативные службы. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше