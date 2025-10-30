Массовое отравление собак в подмосковном Красногорске: что известно

В подмосковном Красногорске догхантеры отравили несколько десятков собак. Двое из питомцев умерли. Об этом сообщил KP.RU источник, знакомый с ситуацией.
Хозяйка погибшей собаки написала заявление в полицию. По этому факту идет рассмотрение и проверка. Тем не менее, точных и подтвержденных сведений о ходе расследования пока нет.
Уточняется, что в ветеринарные клиники массово стали поступать собаки с одинаковыми симптомами, большую часть пациентов составили питомцы из поселка Путилково.
Вероятнее всего, причиной массового отравления стал контакт животных с ядовитыми приманками, разбросанными догхантерами в общественных местах.
Это, по данным источника, заметно по камерам видеонаблюдения, на которых запечатлен один из злоумышленников. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как неизвестный рассыпает на газоне подозрительное вещество.
По предварительной информации, в качестве отравляющего вещества мог быть использован медицинский препарат, применяемый в терапии туберкулеза у людей. Механизм его действия крайне опасен для животных.
При этом сами местные жители пребывают в состоянии тревоги и возмущения. В соцсетях возникло бурное обсуждение инцидента. Так, в соцсетях напуганные владельцы собак советуют сразу звонить в 112.
Кроме этого, местные поделились друг с другом фотографиями того, как может выглядеть опасная приманка.
Ранее подобная ситуация произошла в Екатеринбурге.