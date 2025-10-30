В Сочи 8-летнего мальчика на электросамокате дважды сбили машины, ребёнок погиб

Сначала самокат столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От сильного удара ребёнка отбросило на встречную полосу, где он попал под колёса автомобиля Evolute. Несмотря на своевременно прибывшую скорую помощь, спасти мальчика не удалось — он скончался по пути в больницу.