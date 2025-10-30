Стали известны причины массового ДТП на трассе Екатеринбург-Курган, где погибла семья с ребенком

52-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Actros, житель Магнитогорска с 35-летним стажем вождения, ранее привлекался к административной ответственности 41 раз. В его отношении составлен административный материал за нечитаемые регистрационные знаки. Водитель Lexus из Омска с девятилетним стажем привлечен по статье за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственными органами продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы, включая химико-токсикологическую для определения состояния погибшего водителя. Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению скоростного режима, правил обгона и выполнения маневров и важности пристегиваться ремнями безопасности и использовании детских кресел.