В подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» отключили свет и воду: в чем причина

В ЖК подмосковных Мытищ произошло аварийное отключение электроснабжения. Всё из-за повреждения кабельной линии. Об этом предупредила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в Telegram-канале.
Так, без света и отопления временно остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи». На месте ЧП работают бригады ООО «Р-Сеть», а также специалисты МКУ «УЖКХ» и бригады АО «Мособлэнерго», отметила глава горокруга.
«В настоящее время: восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений — жизнеобеспечение объектов инженерной инфраструктуры обеспечено. Ведётся подключение водозаборного узла», — уточнила Юлия Купецкая.
Днем ранее масштабное аварийное отключение электроэнергии произошло на Сахалине. Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, а также города Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.