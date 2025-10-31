Ричмонд
В подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» отключили свет и воду: в чем причина

Тысячи жителей ЖК в Мытищах остались без света и отопления.

Источник: Комсомольская правда

В ЖК подмосковных Мытищ произошло аварийное отключение электроснабжения. Всё из-за повреждения кабельной линии. Об этом предупредила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в Telegram-канале.

Так, без света и отопления временно остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи». На месте ЧП работают бригады ООО «Р-Сеть», а также специалисты МКУ «УЖКХ» и бригады АО «Мособлэнерго», отметила глава горокруга.

«В настоящее время: восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений — жизнеобеспечение объектов инженерной инфраструктуры обеспечено. Ведётся подключение водозаборного узла», — уточнила Юлия Купецкая.

Днем ранее масштабное аварийное отключение электроэнергии произошло на Сахалине. Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, а также города Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.