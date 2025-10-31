В подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» отключили свет и воду: в чем причина

Так, без света и отопления временно остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи». На месте ЧП работают бригады ООО «Р-Сеть», а также специалисты МКУ «УЖКХ» и бригады АО «Мособлэнерго», отметила глава горокруга.