СМИ: Тысячи человек остались без света, воды и отопления в подмосковном ЖК

Несколько тысяч человек остались без света, воды и отопления в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Во время блэкаута некоторые жильцы застряли в лифте. Отключение электричества происходит третий раз за день.

По предварительным данным, причина — повреждение кабеля при проведении ремонтных работ. К некоторым зданиям пришлось подогнать генераторы, однако они не помогают.

— За сутки это третье отключение, и самое катастрофическое! У многих из-за этого сгорела техника! Сотовой связи почти нет, чтобы позвонить, приходится выходить на Осташковское шоссе! — отметил один из жителей ЖК.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, уточнили в публикации.

28 октября масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1.