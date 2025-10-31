Ричмонд
Ученый, разрабатывавший оружие для ВСУ, загадочно погиб в Киеве

Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины, умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах. Об этом 30 октября сообщили в российских силовых структурах. Ракша являлся выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и работал ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.

Ученый погиб во время испытаний.

«В ходе неких испытаний умер… Ракша. Он являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ», — сказал собеседник ТАСС в российских силовых структурах. По его словам, украинская сторона заявляет, что смерть наступила в результате сердечного приступа, однако конкретные обстоятельства произошедшего не уточняются.

Это не первый случай гибели украинских специалистов, связанных с разработкой военной техники. Ранее во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Богдан Змий — разработчик наземных роботов для «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и директор фирмы по их производству.