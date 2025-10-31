Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Минобороны, пострадавший при теракте, простил участника покушения

Офицер Министерства обороны РФ и его жена, пострадавшие в результате теракта летом 2024 года, согласились принять извинения от злоумышленника, обвиняемого в организации взрыва. Соответствующую информацию озвучили в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Офицер Министерства обороны РФ и его жена, пострадавшие в результате теракта летом 2024 года, согласились принять извинения от злоумышленника, обвиняемого в организации взрыва. Соответствующую информацию озвучили в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Среди других потерпевших — четверо владельцев автомобилей, поврежденных в результате инцидента. Все они отказались от принятия извинений подсудимого.

Суд намерен учесть позицию всех пострадавших при вынесении окончательного решения. Основной целью совершения теракта являлось устрашение гражданского населения и дискредитация деятельности органов российской государственной власти.

Сначала преступники хотели взорвать машину следователя Главного следственного управления СК России, однако потерпели неудачу — они не смогли идентифицировать транспортное средство, передает «Коммерсантъ».

Столичный суд рассматривает уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова*, который совершил попытку покушения на жизнь сотрудника ведомства. Расследование дела завершено.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.