Полковник Минобороны, пострадавший при теракте, простил участника покушения

Офицер Министерства обороны РФ и его жена, пострадавшие в результате теракта летом 2024 года, согласились принять извинения от злоумышленника, обвиняемого в организации взрыва. Соответствующую информацию озвучили в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.