Полковник Минобороны, пострадавший при теракте, простил участника покушения

Офицер Министерства обороны РФ и его жена, пострадавшие в результате теракта летом 2024 года, согласились принять извинения от злоумышленника, обвиняемого в организации взрыва. Соответствующую информацию озвучили в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.
Среди других потерпевших — четверо владельцев автомобилей, поврежденных в результате инцидента. Все они отказались от принятия извинений подсудимого.
Суд намерен учесть позицию всех пострадавших при вынесении окончательного решения. Основной целью совершения теракта являлось устрашение гражданского населения и дискредитация деятельности органов российской государственной власти.
Сначала преступники хотели взорвать машину следователя Главного следственного управления СК России, однако потерпели неудачу — они не смогли идентифицировать транспортное средство, передает «Коммерсантъ».
Столичный суд рассматривает уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова*, который совершил попытку покушения на жизнь сотрудника ведомства. Расследование дела завершено.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.