Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах, Днепропетровске и Херсоне прогремели взрывы

В Сумской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Сумах произошла серия взрывов, информирует телеканал «Общественное».

О первых взрывах стало известно вечером в четверг, после полуночи раздались новые взрывы.

«Снова серия взрывов в Сумах», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске и городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольной Вооружённым силам Украины районе Запорожской области.