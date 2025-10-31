В Сумах, Днепропетровске и Херсоне прогремели взрывы

В Сумах произошла серия взрывов, информирует телеканал «Общественное».
О первых взрывах стало известно вечером в четверг, после полуночи раздались новые взрывы.
«Снова серия взрывов в Сумах», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске и городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольной Вооружённым силам Украины районе Запорожской области.