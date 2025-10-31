Ричмонд
Обвиняемый в подрыве авто офицера по заданию СБУ Серебряков* принес извинения

Подорвавший автомобиль офицера МО Серебряков* извинился перед пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году исполнитель подрыва автомобиля офицера Минобороны РФ Евгений Серебряков* связался с агентами спецслужб Украины. Он совершил теракт летом прошлого года. В октябре 2025 года преступник раскаялся и извинился перед пострадавшими, пишет РИА Новости.

Известно, что дело Евгения Серебрякова* рассматривают в Окружном военном суде в Москве. Террорист намеревался получить средства и украинский паспорт после совершения теракта.

«Серебряков* принес извинения всем потерпевшим, в том числе пострадавшим офицеру Минобороны и его супруге, а также владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате взрыва», — поделился источник, знакомый с делом.

Фигурант дела действовал в составе организованной группы. Как оказалось, его завербовали в мобильной игре. Позже общение с Евгением Серебряковым* проходило в мессенджере.

*- признан террористом и экстремистом в России.