Число погибших в Эль-Фашере превысило две тысячи человек на фоне переворота

«Число погибших возросло до 2227 человек, среди них дети, женщины и старики. Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев», — сообщил бен Кони РИА Новости. По его данным, за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек.