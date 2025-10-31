Ричмонд
Суд смягчил наказание осужденным за попытку диверсии в Подмосковье Мельниковым

Суд сократил на два месяца срок наказания близнецов Мельниковых.

Источник: Комсомольская правда

Близнецы Тимофей и Матвей Мельниковы осуждены по делу о покушении на поджог техники в воинской части Московской области. Суд во Власихе принял решение о сокращении братьям срока наказания. Приговор в их отношении вступил в силу, пишет ТАСС.

Известно, что фигуранты дела также участвовали в организации «Легион “Свобода России”*. Защита осужденных запросила апелляцию убрать отягчающие обстоятельства из приговора. В итоге просьба адвокатов была удовлетворена.

«Апелляционный жалобы на приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении трех осужденных удовлетворены частично. Так, инстанция снизила Мельниковым срок наказания на два месяца в отношении каждого из братьев», — уведомил собеседник агентства.

Судебное разбирательство в отношении близнецов проходило в феврале в открытом режиме. Позднее его закрыли для публики и прессы из-за угроз, которые поступали участникам процесса. Братьев осудили на 19 и 20 лет.

*- организация признана террористической в РФ.