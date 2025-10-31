Медведь напугал жителей пермской деревни

«В нашей тихой деревне Шабуры, прямо на улице Луговой, был замечен незваный гость — медведь! Новость, конечно, не из приятных, особенно для тех, кто любит вечерние прогулки. Убедительно просим не гулять по улицам в темное время суток. Надеемся, что скоро медведя удастся отпугнуть от населенного пункта, и мы снова сможем жить спокойно», — сказано в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».