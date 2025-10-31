Ричмонд
На выезде из Ростова в ДТП с двумя КамАЗами один загорелся, а другой перевернулся

На южном подъезде к Ростову сгорел КамАЗ, а второй перевернулся.

Источник: Комсомольская правда

На выезде из Ростова один КамАЗ врезался в другой, в результате чего первый загорелся, а второй — опрокинулся. ДТП случилось поздно вечером 30 октября, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

— Авария произошла около 22:00 на 3-м километре Южного подъезда к Ростову-на-Дону. По предварительной информации, КамАЗ с прицепом НефАЗ двигался в сторону Батайска и врезался в стоявший КамАЗ-53212, — прокомментировали в ведомстве.

После столкновения стоявший на месте и принявший удар грузовик перевернулся, а та, фура, что влетела в него на ходу, загорелась. В Госавтоинспекции не исключают, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность КамАЗа с прицепом.

Пожарным удалось быстро локализовать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на данном участке дороги уже восстановлено.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

