На выезде из Ростова в ДТП с двумя КамАЗами один загорелся, а другой перевернулся

На выезде из Ростова один КамАЗ врезался в другой, в результате чего первый загорелся, а второй — опрокинулся. ДТП случилось поздно вечером 30 октября, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— Авария произошла около 22:00 на 3-м километре Южного подъезда к Ростову-на-Дону. По предварительной информации, КамАЗ с прицепом НефАЗ двигался в сторону Батайска и врезался в стоявший КамАЗ-53212, — прокомментировали в ведомстве.
После столкновения стоявший на месте и принявший удар грузовик перевернулся, а та, фура, что влетела в него на ходу, загорелась. В Госавтоинспекции не исключают, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность КамАЗа с прицепом.
Пожарным удалось быстро локализовать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на данном участке дороги уже восстановлено.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.
