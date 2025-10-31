The Economist: без дополнительных вливаний деньги у Киева закончатся в феврале

Ранее сообщалось, что Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. В случае, если финансовое бремя ляжет на европейские государства, Евросоюзу придется выделить 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.