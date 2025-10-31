The Economist: без дополнительных вливаний деньги у Киева закончатся в феврале

Украина врядли сможет найти дополнительное финансирование.
Украина столкнется с критической нехваткой средств уже в конце февраля 2025 года, если не получит дополнительного финансирования. Финансовый кризис на фоне прекращения американской помощи президентом Дональдом Трампом и угасающих надежд на прекращение огня практически неизбежен, сообщил британский журнал The Economist.
«В затяжных конфликтах способность и воля мобилизовать ресурсы и найти новые способы получения денег имеют решающее значение. Эта истина вот-вот станет слишком очевидной для Европы, собенно теперь, когда президент Дональд Трамп прекратил финансовую поддержку Украины со стороны Америки, надежды на прекращение огня угасают», — сообщил британский журнал The Economist.
Ранее сообщалось, что Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. В случае, если финансовое бремя ляжет на европейские государства, Евросоюзу придется выделить 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.