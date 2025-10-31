В Молдавии гниют фрукты и вырубают сады из-за потери рынка России

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания в конце 2020 года президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейской политики. МИД России неоднократно призывал молдавские власти прекратить конфронтационную риторику и прислушаться к интересам собственных граждан, подчеркивая настрой Москвы на дружеские отношения. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.