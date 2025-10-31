Молдавии некуда поставить фрукты.
В Молдавии массово гниют фрукты и уничтожаются плодовые сады на фоне потери российского рынка сбыта, заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в эфире телеканала «Первый Приднестровский». По его словам, ранее Россия поглощала до ста процентов молдавской сельхозпродукции, однако сейчас эти рынки закрыты для республики.
«Рынки сбыта в России захлопнулись, а они ранее поглощали до ста процентов продукции сельского хозяйства. Конечно, остается вопрос: куда сбывать? Европа делает по-другому, она дает маленькие квоты, исходя из этого многие продукты гниют. Либо просто-напросто идет “вырубание” деревьев, которые дают плоды. Или сокращаются посевные площади, если речь идет о зерновых», — пояснил депутат. Он подчеркнул, что европейские квоты оказались недостаточными для компенсации потерянного российского направления экспорта.
Сафонов отметил отсутствие в Молдавии организаций, защищающих интересы фермеров и производителей в сельском хозяйстве, что усугубляет положение отрасли. Депутат раскритиковал руководство республики за проевропейский курс.
Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания в конце 2020 года президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейской политики. МИД России неоднократно призывал молдавские власти прекратить конфронтационную риторику и прислушаться к интересам собственных граждан, подчеркивая настрой Москвы на дружеские отношения. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.