Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клычков: Обломки дрона упали на территории ТЭЦ в Орле

В Орловской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских БПЛА. Обломки одного сбитого дрона упали территорию орловской ТЭЦ, повредив оборудование. По предварительной информации, возгорания и пострадавших на объекте нет. На месте работают сотрудники специальных служб, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Источник: Life.ru

Энергетики оперативно провели переключения на резервные линии. В «Россети Центр» — «Орелэнерго» сообщили, что электроснабжение восстановлено практически в полном объёме. Для полного устранения последствий продолжаются ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что над Орлом прогремело от трёх до семи взрывов. Жители города рассказали о ярких вспышках в небе, а также о том, что от громкого звука срабатывала автомобильная сигнализация и «тряслись стёкла в рамах».

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше