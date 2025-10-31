Мирошник: на Украине обеспокоились из-за слов о пытках военнопленных ВС РФ

Ранее Мирошник сообщил, что российских военных в украинском плену пытают на электрическом стуле и травят собаками. Дипломат подчеркнул, что получил эти данные от возвратившихся из плена бойцов. При этом линия соприкосновения на украинской территории содержит множество тайных тюрем, располагающихся в подвалах и других скрытых местах, сказал он.