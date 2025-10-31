Ричмонд
Мирошник: на Украине обеспокоились из-за слов о пытках военнопленных ВС РФ

Киев обеспокоился обнародованными сведениями о пытках российских военнопленных на Украине. Об этом в своем telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Также он выложил доклад о зверствах ВСУ на русском и английском языках.

Мирошник рассказал, как на Украине пытают и издеваются над пленными из России.

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных “правозащитников”. Что нет доказательств, традиционно врут! Врут как [президент Украины] Зеленский», — написал Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил, что российских военных в украинском плену пытают на электрическом стуле и травят собаками. Дипломат подчеркнул, что получил эти данные от возвратившихся из плена бойцов. При этом линия соприкосновения на украинской территории содержит множество тайных тюрем, располагающихся в подвалах и других скрытых местах, сказал он.