В ХМАО 11 октября пропал 40-летний Опанасенко Евгений

В поселке Излучинский Нижневартовского района (Югра) с 11 октября продолжаются поиски 40-летнего Опанасенко Евгения Ивановича. Об этом написали в группе «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ.
«Помогите найти человека! Пропал Опанасенко Евгений Иванович, поселок Излучинский, Нижневартовский район ХМАО-Югра. С 11 октября 2025 года нет данных о его местонахождении», — пишут в посте. Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба обращаться по номеру +8−905−055−26−49 (инфорг: Любовь), либо +8−800−700−54−52 (телефон горячей линии отряда).