В ХМАО 11 октября пропал 40-летний Опанасенко Евгений

«Помогите найти человека! Пропал Опанасенко Евгений Иванович, поселок Излучинский, Нижневартовский район ХМАО-Югра. С 11 октября 2025 года нет данных о его местонахождении», — пишут в посте. Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами.