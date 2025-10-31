Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ

Губернатор Клычков: в Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, электроснабжение почти полностью восстановлено, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орел, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения», — написал он.

Пострадавших и возгорания на объекте нет. На месте происшествия работают работники оперативных служб.

Сотрудники «Россети Центр» — «Орелэнерго» оперативно переключили энергоснабжение на резервные линии. Сейчас подача света практически полностью восстановлена, ведутся ремонтные работы по устранению последствий, добавил Клычков.

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше