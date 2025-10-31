В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, электроснабжение почти полностью восстановлено, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орел, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения», — написал он.
Пострадавших и возгорания на объекте нет. На месте происшествия работают работники оперативных служб.
Сотрудники «Россети Центр» — «Орелэнерго» оперативно переключили энергоснабжение на резервные линии. Сейчас подача света практически полностью восстановлена, ведутся ремонтные работы по устранению последствий, добавил Клычков.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.