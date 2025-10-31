Автомобиль сбил медведя на трассе «Находка — Южно-Морской»

Автомобиль сбил медведя на трассе в Приморье, сообщил Telegram-канал (18+) «Ливадия Приморский край».
Инцидент произошел на дороге «Находка — Южно-Морской», в районе Американского перевала. Судя по кадрам и словам автора видео, хищник не выжил.
Напомним, врачи Находкинской городской больницы спасли жизнь 49-летнему жителю села Лазо, пострадавшему в результате нападения медведя в тайге. Отмечается, что мужчина, занимавшийся сбором шишек, столкнулся с медведем примерно в восьми километрах от села Лазо Лазовского района. Пытаясь отпугнуть хищника, он не смог избежать атаки. Однако зверь оказался сытым и быстро утратил интерес к человеку.