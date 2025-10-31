Автомобиль сбил медведя на трассе «Находка — Южно-Морской»

Напомним, врачи Находкинской городской больницы спасли жизнь 49-летнему жителю села Лазо, пострадавшему в результате нападения медведя в тайге. Отмечается, что мужчина, занимавшийся сбором шишек, столкнулся с медведем примерно в восьми километрах от села Лазо Лазовского района. Пытаясь отпугнуть хищника, он не смог избежать атаки. Однако зверь оказался сытым и быстро утратил интерес к человеку.